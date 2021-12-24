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Общество24 декабря 2021 9:38

Саратовское минприроды рассказало подробности ЧП на «Кумысной поляне»

Наталия Калинина
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Саратовское минприроды рассказало подробности ЧП на «Кумысной поляне». От здания канализационной насосной станции ЖК «Изумрудный» в реку Гуселка-1 попали загрязнённые сточные воды. В том числе был нанесен ущерб парку «Кумысная поляна».

Пробы трижды показали превышение по иону аммония в 2,4 раза, фосфору – в 3,3 раза, нитрит-иону – в три раза.

Как выяснилось, от ЖК «Изумрудный» должным образом не отвели воду. ООО «КВС» имело на эту услугу договор с абонентом, но с августа по октябрь текущего года услуга не оказывалась и загрязненные стоки попали прямо в реку.

Таким образом, сумма ущерба, составляет 2,6 миллиона рублей. Дело расследует прокуратура.

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