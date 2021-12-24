В Заводском районе УАЗ сбил четырехлетнего мальчика

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

Вчера, 23 декабря, в Заводском районе Саратова УАЗ сбил четырехлетнего мальчика, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 17:40 напротив дома № 2 по улице Азина. 76-летний водитель автомобиля УАЗ-3151210 сбил четырехлетнего мальчика, который шел в сопровождении взрослого.

В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу.

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