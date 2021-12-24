Почти 5 тысяч саратовцев скончались

В Саратовской области от коронавируса скончались еще девять человек. Сегодня, 24 декабря, оперштаб обновил статистку смертности по региону.

За прошедшие сутки скончались девять жителей региона: шесть женщин и трое мужчин в возрасте от 49 до 88 лет. Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 4970 жителей региона.

В Саратовской области от коронавируса скончались еще девять человек

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