В Саратове выпадет сильный снег

На Саратов надвигается снегопад, о чем предупреждает «Единая дежурно-диспетчерская служба.

Завтра, 25 декабря, днем, а также ночью 26 декабря в регионе выпадет сильный снег. Видимость затрудняется сильным ветром и метелью.

Коммунальные службы находятся в режим повышенной готовности. Горожан просят по возможности не отправляться в длительные поездки.

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