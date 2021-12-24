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Звезды24 декабря 2021 8:31

В Саратове бывшую школу № 99 продадут за 16 миллионов

Наталия Калинина
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Бывшая школа № 99

Бывшая школа № 99

В Саратове здание бывшей школы № 99 продадут за 16 миллионов. Об этом сегодня, 24 декабря, заявили на заседании Саратовской городской думы.

Постройка была внесена в перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации. Здание бывшей школы № 99 находится по адресу Университетская, 44. Оно внесено в список объектов культурного наследия и уже много лет не эксплуатируется, скрытое за защитной пленкой.

- Данный объект с июня 2019 года по ноябрь 2021 находился в оперативном управлении МКУ «Капитальное строительство». Предполагаемая цена продажи составляет 16,067 млн рублей, - заявили на заседании.

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