В Саратове на морозе нашли труп женщины на улице Беговая

Место страшной находки на Беговой Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове на улице возле одной из многоэтажек на улице Беговая 24 декабря нашли замерзший труп женщины.

Вызванная прохожими скорая помощь по прибытии констатировала смерть женщины.

Ее личность установлена, это 81-летняя местная жительница.

Следователи Октябрьского тдела СУ СКР провели осмотр вместе с судебно-медицинским экспертом - телесных повреждений на теле умершей не обнаружено.

Проводится судебно-медицинское исследование о причинах смерти, начата доследственная проверка, сообщили в региональном СУ СКР.

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