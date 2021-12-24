Саратовцы посчитали отмену QR-кодов на входах в ТЦ спорным решением

Результаты опроса КП-Саратов

Саратовцы спорным посчитали решение отменить QR-коды на входах в ТЦ. К такому выводу приводят результаты опроса «КП-Саратов» в Инстаграме.

Всего 55 процентов горожан посчитали, что проводить время в торговых центрах стало удобнее после того, как проверку QR-кодов на входе заменили на отдельные проверки в торговых точках. 45 процентов сограждан не увидели пользы от внесенных изменений.

Между тем работники сферы торговли крайне положительно оценивают такое решение властей и поблагодарили их.

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