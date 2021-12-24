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Общество24 декабря 2021 7:50

Татьяна Загородняя: в школах и вузах планировалось более ста преступлений

Саратовская общественница прокомментировала прямую линию президента
Наталия Калинина
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Татьяна Загородняя следила за прямой линией президента

Татьяна Загородняя следила за прямой линией президента

Татьяна Загородняя прокомментировала прямую линию президента, которая прошла вчера, 23 декабря. Она особенно обратила внимание на то, что в школах и вузах России предотвратили более ста преступлений.

Саратовская общественница была довольна тем, что президент обратил внимание на вопрос об онлайн-обучении, а также тех рисках, которые несет интернет.

Президент отметил, что сети не должны заменять реальную жизнь. Для этого органы власти, некоммерческие организации и общество должны выработать правила поведения.

По словам главы государства, более ста преступлений предотвратили в школах и вузах. Владимир Путин подчеркнул, что это проблема не только России.

Татьяна Загородняя выразила надежду, что в воспитании детей большая роль будет отводиться занятиям спортом, культурной жизни, созданию условий для всестороннего развития.

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