Татьяна Загородняя: в школах и вузах планировалось более ста преступлений

Татьяна Загородняя следила за прямой линией президента

Татьяна Загородняя прокомментировала прямую линию президента, которая прошла вчера, 23 декабря. Она особенно обратила внимание на то, что в школах и вузах России предотвратили более ста преступлений.

Саратовская общественница была довольна тем, что президент обратил внимание на вопрос об онлайн-обучении, а также тех рисках, которые несет интернет.

Президент отметил, что сети не должны заменять реальную жизнь. Для этого органы власти, некоммерческие организации и общество должны выработать правила поведения.

По словам главы государства, более ста преступлений предотвратили в школах и вузах. Владимир Путин подчеркнул, что это проблема не только России.

Татьяна Загородняя выразила надежду, что в воспитании детей большая роль будет отводиться занятиям спортом, культурной жизни, созданию условий для всестороннего развития.

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