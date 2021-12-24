В Саратовской области родилось 168 пар двойняшек и четыре тройни

В Саратовской области родилось 168 пар двойняшек, ЗАГС региона предоставил информацию о работе за 11 месяцев 2021 года.

За этот период 11 923 пар вступили в брак, а 9 363 развелись. Большинство саратовцев вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. С начала года в Саратовской области 426 саратовчанок и 200 саратовцев узаконили союз с иностранными гражданами.

За отчетный период родились 16 967 малышей: из них 51% мальчики и 49% девочки. Самыми популярными именами для них стали: мужские — Александр, Артём, Михаил, Матвей, Максим; женские — София, Виктория, Ксения, Полина, и Милана. Кроме того, зарегистрировано рождение 168 пар двойняшек и четырех тройняшек.

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