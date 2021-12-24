Депутаты гордумы Саратова лишают Ландо звания Почетного гражданина Саратова в закрытом режиме

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Первым вопросом заседания саратовской городской думы 24 декабря стало обсуждение инициативы о лишении экс-омбудсмена Саратовской области Александра Ландо звания Почетного гражданина Саратова.

Вопроса в повестке дня накануне не было, его внесли утром. Кроме этого, прежде принятия решения гордумой, его собирались обсудить на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения.

Всех представителей СМИ и лиц, не являющихся депутатами гордумы, попросили покинуть зал заседания в областной думе, где традиционно заседают городские депутаты.

Напомним, инициативу лишить Александра Ландо почетного звания предложил общественник Илья Левин, который направил в гордуму соответствующее письмо. По его мнению, публичные высказывания Ландо в последнее время несовместимы с высоким званием почетного гражданина города.

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