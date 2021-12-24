Светлана Фролова

Вчера, 22 декабря, Светлана Фролова возглавила Вольск, об этом сообщает портал pro-volsk.ru.

Светлана Фролова представляет фракцию «Единая Россия». Ранее она была директором Вольского педагогического колледжа имени Ф.И. Панферова. Училась она в балашовском филиале СГУ на педагога.

Конкурентом Светланы Фроловой на выборах был Хирург Евгений Шапошников. Однако Фролову утвердили на должность главы Вольска единогласно.

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