Светлана Фролова
Вчера, 22 декабря, Светлана Фролова возглавила Вольск, об этом сообщает портал pro-volsk.ru.
Светлана Фролова представляет фракцию «Единая Россия». Ранее она была директором Вольского педагогического колледжа имени Ф.И. Панферова. Училась она в балашовском филиале СГУ на педагога.
Конкурентом Светланы Фроловой на выборах был Хирург Евгений Шапошников. Однако Фролову утвердили на должность главы Вольска единогласно.
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