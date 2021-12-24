Татьяна Загородняя: папа замерзших детей их очень любил

Татьяна Загородняя в Прокудино

Татьяна Загородняя съездила в село Прокудино Аткарского района, где произошла трагедия и пострадали двое маленьких детей. Саратовская общественница рассказала о впечатлениях от визита.

По словам Татьяны Загородней, мать с отцом находились в разводе с июня, но в ноябре женщина с детьми снова приехала в село. К школе она вовремя не прикрепила. Старший мальчик пропустил год обучения. Почему это допустили еще предстоит выяснить.

В ноябре, когда семья вернулась в Прокудино, ребенок пошел в школу. Мать его приводила и забирала в обед домой, вела себя заботливо. Папа детей очень любил.

Вопреки первоначальной версии матери, дома в день трагедии котёл работал. У него сломался насос и папа попросил друга его починить. К сожалению, когда мужчина пришел к их дому, женщина уже выбросила детей в сугроб.

Что сподвигло мать так поступить – пока неизвестно. Она путается в показаниях. Следствие продолжается.

Вчера, на 18:45 девочка оставалась в крайне тяжёлом состоянии. Однако оно стабильное. Врачи общаются с московскими специалистами.

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