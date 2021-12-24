Задушенная матерью девочка под Аткарском пролежала пять часов на морозе

Михаил Свинарев рассказал о состоянии девочки из села Прокудино

Главный врач областной детской клинической больницы в Саратове рассказал, в каком состоянии сейчас пятилетняя девочка из села Прокудино, которую мать задушила вместе с братом и выбросила на мороз в овраг.

- Состояние ребенка очень тяжелое. Скорая помощь привезла ее в больницу Аткарска уже в состоянии клинической смерти. Потом состояния девочки удалось стабилизировать и минувшей ночью ее доставили в областную детскую клиническую больницу в Саратове, - рассказал главврач Михаил Свинарев.

У ребенка 25% тела обморожено. Вплоть до самой тяжелой, 4 степени. Поэтому сейчас не исключается возможность в дальнейшем ампутаций, к примеру пальцев на руках и ногах. В этой связи врачи в больнице работают в тесном контакте со специалистами центра комбустиологи – ожогового центра. Кроме этого, как следствие удушения, у девочки тяжелейшая гипоксия, повреждения мозга, легких. Об этом журналистам рассказал главный врач больницы Михаил Свинарев.

Он заметил, что ожидать быстрого выздоровления не приходиться, сейчас задача врачей - стабилизировать ее состояние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мать из Аткарска душила своих детей перед тем, как выкинуть их в овраг на мороз за непослушание

Женщина уже задержана, СК возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (подробности)

«Меняю судьбы людей»: Мать из Аткарска, выбросившая голых детей в сугроб, перед расправой над ними занималась эзотерикой

Женщина работала уборщицей и накопила крупные долги перед жестоким убийством (подробности)