В Саратовской области выявлено только 329 новых случаев коронавируса за сутки

Сегодня,24 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 329 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 130 923 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 117 326 человек, за сутки — 564. В стационарах региона остаются 1 444 человека, на амбулаторном лечении 7 357 саратовцев.

В Саратове обнаружен 141 новый случай, в Энгельсском районе — 60, в Балаковском прибавилось 28 пациентов, в Балашовском —19, в Вольском зарегистрировано еще 14 случаев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 11;

- 7-14 лет – 19;

- 15-19 лет – 14;

- 20-29 лет – 34;

- 30-39 лет – 62;

- 40-49 лет – 56;

- 50-59 лет – 50;

- старше 60 – 83.

С пневмонией поступили 72 человека, с признаками простуды — 249, восемь пациентов переносят коронавирус без симптомов.

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