В Саратовской области выявлено только 329 новых случаев коронавируса за сутки

Сегодня,24 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 329 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 130 923 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 117 326 человек, за сутки — 564. В стационарах региона остаются 1 444 человека, на амбулаторном лечении 7 357 саратовцев.
В Саратове обнаружен 141 новый случай, в Энгельсском районе — 60, в Балаковском прибавилось 28 пациентов, в Балашовском —19, в Вольском зарегистрировано еще 14 случаев.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 11;
- 7-14 лет – 19;
- 15-19 лет – 14;
- 20-29 лет – 34;
- 30-39 лет – 62;
- 40-49 лет – 56;
- 50-59 лет – 50;
- старше 60 – 83.
С пневмонией поступили 72 человека, с признаками простуды — 249, восемь пациентов переносят коронавирус без симптомов.
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