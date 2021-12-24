В Саратове загрязнили Кумысную поляну и реку Гуселка-1

В Саратове возбуждено уголовное дело из-за загрязнения Кумысной поляны и реки Гуселка-1. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Выяснилось, что в районе Кумыски была установлена насосная станция, а когда ее убрали, сточные воды из ближайших многоэтажек стали стекать в овраг, прилегающий к водоохранной зоне реки Гуселка-1.
Кроме того, грязные воды попадали в «Природный парк «Кумысная поляна». Ущерб от загрязнения составил более 2,6 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело о загрязнении земли вредными продуктами. Расследование находятся на контроле прокуратуры.
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