В Саратове загрязнили Кумысную поляну и реку Гуселка-1

В Саратове возбуждено уголовное дело из-за загрязнения Кумысной поляны и реки Гуселка-1. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выяснилось, что в районе Кумыски была установлена насосная станция, а когда ее убрали, сточные воды из ближайших многоэтажек стали стекать в овраг, прилегающий к водоохранной зоне реки Гуселка-1.

Кроме того, грязные воды попадали в «Природный парк «Кумысная поляна». Ущерб от загрязнения составил более 2,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о загрязнении земли вредными продуктами. Расследование находятся на контроле прокуратуры.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.