Частный сектор в Саратове остался без холодной воды до вечера

Сегодня, 24 декабря, частный сектор в Ленинском районе Саратова остался без воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Охотная,34. На время ремонта труб без воды останутся абоненты частного сектора по улицам Охотная; 4-5 Одесским проездам.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 18:00.

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