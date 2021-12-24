Радаев поручил готовить переезд краеведческого музея в Саратове

Краеведческий музей в Саратове сменит площадку Фото: Ольга Симонова

Реконструкция здания краеведческого музея в Саратове будет идти поэтапно, но это все равно потребует поиска вариантов площадок для временного размещения экспонатов музея. Сегодня саратовский музей насчитывает 442 тысячи единиц хранения.

Об этом говорилось на совещании, которое провел накануне губернатор Радаев с руководством музея и регионального минкульта, а также управления по охране объектов культурного наследия.

- Объем работ предстоит очень большой. Поэтому министерству культуры, управлению по охране объектов культурного наследия, руководству музея нужно подготовиться к 1 этапу проекта. Проработать вопросы переселения фондов музея и коллектива в другое здание на время ремонта, - заявил глава региона.

Планируется, что работы по реконструкции начнутся уже в 2022 году. Первоначальный проект, подготовленный в 2019 году, придется корректировать. Финансирование работ планируется вести в основном за счет федерального бюджета, для этого надо защитить проект для вхождения с ним в госпрограммы.

Совещание у губернатора по реконструкции музея

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