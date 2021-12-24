В Балашовском районе построят мусоросортировочный комплекс, а не мусоросжигательный

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В Саратовской области идет подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса мощностью 75 000 т/г на территории Балашовского района. Строится он будет на частные деньги. Без привлечения бюджетных средств. Об этом накануне сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области.

- Все принимаемые решения по строительству объектов переработки отходов будут в обязательном порядке проходить общественные обсуждения и экологическую экспертизу с целью определения степени негативного воздействия на окружающую среду, - заявил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

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Сегодня в области действуют три мусоросортировочных комплекса - Энгельсский, Балаковский и Саратовский, общей мощностью переработки 380 тыс. тонн отходов в год. Действуют в районах 18 мусороперегрузочных станций, откуда отходы доставляют на сортировку. Там из общего потока коммунальных отходов извлекают более 20 видов вторсырья - пластик, ПЭТ- бутылки, картон, стекло, металл и др.

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Ранее общественники в Балашове заявили, что на территории бывшей воинской части между сёлами Старый Хопёр и Красная Кудрявка будет строиться мусоросжигательный завод. Они сослались на то, что такой ответ им письменно дал глава района Павел Петраков. Сам Петраков, а затем и министерство природных ресурсов области это заявление опровергли.

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