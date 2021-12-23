Николай Панков смотрит пресс-конференцию
Николай Панков поделился мнением о прямой линии Путина, своими мыслями парламентарий поделился в своем Телеграм-канале «Пара слов».
- На пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина было много острых вопросов. Он очень точно высказался по поводу внешнеполитических вопросов, а также жизни регионов. Освятил важные точки в промышленности, АПК, экономике, здравоохранении, пишет парламентарий.
- Многие из проблем россиян уже решились. Я, как депутат Госдумы, голосовал за бюджет, который удовлетворяет потребности наших граждан, - отметил Николай Панков, а также отметил, что ему очень понравились слова главы государства о том, что наша страна будет защищать свою безопасность.
- Такой диалог помогает не только тысячам людей в регионах, но и показывает «болевые точки», в том числе, по принятию законов, - добавил депутат Госдумы.
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