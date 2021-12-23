Фото Романа Грибова
В аткарскую семью, где замерзли дети, 5 декабря приходила проверка, об этом пишет заместитель Председателя Правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов в своем Инстаграме.
Из-за вчерашней трагедии в селе Прокудино Аткарского района замглавы правительства решил провести заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На него пригласили сотрудников надзорных ведомств, комиссий КДН муниципальных районов и городских округов.
Глава Аткарсткого района отчитался по вчерашней трагедии. Последний раз сотрудники школы посещали семью 5 декабря. Тогда они не нашли никаких признаков социального неблагополучия в семье и не поставили ее на учет.
Председателям комиссий напомнили, что они несут персональную ответственность за свою работы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.