Фото Романа Грибова

В аткарскую семью, где замерзли дети, 5 декабря приходила проверка, об этом пишет заместитель Председателя Правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов в своем Инстаграме.

Из-за вчерашней трагедии в селе Прокудино Аткарского района замглавы правительства решил провести заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На него пригласили сотрудников надзорных ведомств, комиссий КДН муниципальных районов и городских округов.

Глава Аткарсткого района отчитался по вчерашней трагедии. Последний раз сотрудники школы посещали семью 5 декабря. Тогда они не нашли никаких признаков социального неблагополучия в семье и не поставили ее на учет.

Председателям комиссий напомнили, что они несут персональную ответственность за свою работы.

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