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Происшествия23 декабря 2021 13:46

В Энгельсе водитель высадил школьницу на мороз

Следственный комитет начал проверку
Наталия Калинина
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В Энгельсе водитель высадил школьницу на мороз, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области. Ведомство проводит проверку.

Как стало известно, направлявшуюся в школу девочку высадили из автобуса № 284. Это случилось на остановке в Энгельсе. У ребенка не было наличных денег, а принимать оплату картой водитель отказался.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, ранее в Саратова уволили водителя маршрутки № 3, который высадил на мороз беременную женщину.

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