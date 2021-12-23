В Энгельсе водитель высадил школьницу на мороз, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области. Ведомство проводит проверку.

Как стало известно, направлявшуюся в школу девочку высадили из автобуса № 284. Это случилось на остановке в Энгельсе. У ребенка не было наличных денег, а принимать оплату картой водитель отказался.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, ранее в Саратова уволили водителя маршрутки № 3, который высадил на мороз беременную женщину.

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