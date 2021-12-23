Радаев по итогам пресс-конференции Путина: Следующий год мы проведем максимально насыщенно, интересно

Губернатор Валерий Радаев высказался об итогах прошедшей сегодня пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.

Радаев считает, что президент ответил на самые актуальные вопросы текущей повестки, причем как на глобальные, касающиеся международной политики, так и на точечные, территориальные. Радаев приложил примеры из региона к темам, которые затронул в своих ответах Путин.

- Владимир Путин отдельно остановился на теме сокращения безработицы как главном условии благополучия граждан. И здесь наш регион показывает хорошую динамику, опережая среднероссийские показатели. Сейчас уровень безработицы составляет 0,8%, то есть мы вышли на допандемийный уровень, тем самым выполнили задачу Президента.

На пресс-конференции прозвучало, что 2022 год при поддержке Президента будет объявлен Годом народного искусства и культурного наследия. Для нашего региона такая повестка чрезвычайно важна. 160 национальностей, проживающих в области, – это огромный пласт традиций, опыта взаимодействия и добрососедства. Уверен, следующий год мы проведем максимально насыщенно, интересно, развернуто представим весь свой культурный потенциал в разрезе народного творчества. Естественно, придав этому направлению импульс развития.

В целом отмечу, что ответы Президента журналистскому сообществу были предельно конкретны и конструктивны. Точечные проблемы, так же, как и системные, имеют все перспективы решения. Абсолютно очевидно, что Владимир Путин готов держать их на контроле и добиваться положительного результата, - цитирует главу региона его пресс-служба.

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