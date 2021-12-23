Следственный комитет начал проверку по ДТП с автобусом в Балашове

Фото от ГИБДД по Саратовской области

Следственный комитет Саратовской области начал доследственную проверку по ДТП с автобусом в Балашове, об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Напомним, сегодня в 14:10 на перекрестке улиц Урицкого и Пугачёвская столкнулись автобус ПАЗ маршрута № 8 и «Лада Приора». В результате ДТП пострадало четверо пассажиров автобуса, а также 16-летний юноша из легкового автомобиля.

Сейчас следователи ведут установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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