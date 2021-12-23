В Юбилейный запустят троллейбусы

Троллейбусы "Адмирал" имеют разный запас автономного хода

Мэр Саратова рассказал, что не все троллейбусы «Адмиралы» имеют большой запас автономного хода. Часть поставленных в Саратов новых машин по технической спецификации могут проехать не менее 250 метров на автономном ходу. Такие машины закупались намеренно, чтобы сэкономить бюджетные деньги.

– Они обслуживают маршруты, которые оснащены контактной сетью, а возможность двигаться без питания позволяет объезжать небольшие препятствия, ДТП, места проведения коммунальных работ и т.д. – рассказал в своем инстаграм саратовский градоначальник.

Сколько именно таких машин с коротким автономных ходом он не уточнил. Но сообщил. Что троллейбусы покупались с прицелом на конкретные маршруты 12 штук на № 3, 14 штук на № 5, 17 штук на № 10 и 13 штук № 15, остальные 14 машин распределены единично по другим направлениям.

Таким образом можно сделать вывод, что как минимум 17 из 70 поставленных в Саратов троллейбусов имеют большой запас автономного хода – по маршруту №10 в Солнечный-2 отсутствует контактная сеть.

Пообещал мэр, но без конкретных сроков, пустить троллейбусы в поселок Юбилейный.

- В планах продление маршрута в Юбилейный. Об этом мы говорили и ранее. Но всё будет происходить постепенно, исходя из возможностей, написал Исаев.

Напомним, 70 троллейбусов «Адмирал» с разным запасом автономного хода появились в Саратове благодаря инициативе спикера ГД Вячеслава Володина.

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