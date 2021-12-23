Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 12:58

В Юбилейный запустят троллейбусы

Мэр Саратова не назвал сроков, но пообещал такой вариант развития сети электротранспорта
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Троллейбусы "Адмирал" имеют разный запас автономного хода

Троллейбусы "Адмирал" имеют разный запас автономного хода

Мэр Саратова рассказал, что не все троллейбусы «Адмиралы» имеют большой запас автономного хода. Часть поставленных в Саратов новых машин по технической спецификации могут проехать не менее 250 метров на автономном ходу. Такие машины закупались намеренно, чтобы сэкономить бюджетные деньги.

– Они обслуживают маршруты, которые оснащены контактной сетью, а возможность двигаться без питания позволяет объезжать небольшие препятствия, ДТП, места проведения коммунальных работ и т.д. – рассказал в своем инстаграм саратовский градоначальник.

Сколько именно таких машин с коротким автономных ходом он не уточнил. Но сообщил. Что троллейбусы покупались с прицелом на конкретные маршруты 12 штук на № 3, 14 штук на № 5, 17 штук на № 10 и 13 штук № 15, остальные 14 машин распределены единично по другим направлениям.

Таким образом можно сделать вывод, что как минимум 17 из 70 поставленных в Саратов троллейбусов имеют большой запас автономного хода – по маршруту №10 в Солнечный-2 отсутствует контактная сеть.

Пообещал мэр, но без конкретных сроков, пустить троллейбусы в поселок Юбилейный.

- В планах продление маршрута в Юбилейный. Об этом мы говорили и ранее. Но всё будет происходить постепенно, исходя из возможностей, написал Исаев.

Напомним, 70 троллейбусов «Адмирал» с разным запасом автономного хода появились в Саратове благодаря инициативе спикера ГД Вячеслава Володина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.