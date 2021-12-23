Саратовцам напомнили про новогодние ярмарки, об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

В последнюю субботу этого года, 25 декабря, горожан приглашают на ярмарки «выходного дня». Они проходят на Театральной площади, а также в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская. Работают торговые площадки с 8:00 до 16:00.

Кроме этого, жители приглашаются за покупками на рынок в поселке Елшанка.

Уточнить вопросы по работе ярмарок можно на «горячей линии» министерства сельского хозяйства по телефонам: 51-77-12 (по субботам до 14:00), 50-70-17 (будние дни).

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