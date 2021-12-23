Жительница Балашова замерзла на тропинке между домами в селе Котоврас

женщина замерзла насмерть в Балашовском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жительница Балашова приехала в гости к закомому в соседнее село и замерзла насмерть на тропинке между жилыми домами.

Такую версию выдвигают следователи СКР в Балашовском районе, которые начали доследственную проверку.

ЧП произошло 23 декабря в селе Котоврас.

Днем на тропинке между жилыми домами обнаружено тело 58-летней жительницы города Балашова.

Как рассказали в СУ СКР по Саратовской области, накануне женщина приехала в село к своему знакомому.

Следователь СК совместно с судебно-медицинским экспертом подтвердили, что при внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование.

По предварительным данным, женщина умерла от переохлаждения - морозы свыше минус двадцати градусов стоят сейчас в Балашовском районе.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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