Фото: Госавтоинспекция

В Балашове пять человек пострадали при столкновении автобуса и «Приоры», об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 14:10 на перекрестке улиц Урицкого и Пугачёвская столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 8, и «Лада Приора». За рулем общественного транспорта находился 62-летний мужчина, а легковым автомобилем управлял 21-летний парень.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и один пассажир легковушки. В «Приоре» травмы получил 16-летний подросток. Все они доставлены в медицинское учреждение.

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