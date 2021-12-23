Фото: Госавтоинспекция
В Балашове пять человек пострадали при столкновении автобуса и «Приоры», об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 14:10 на перекрестке улиц Урицкого и Пугачёвская столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 8, и «Лада Приора». За рулем общественного транспорта находился 62-летний мужчина, а легковым автомобилем управлял 21-летний парень.
В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и один пассажир легковушки. В «Приоре» травмы получил 16-летний подросток. Все они доставлены в медицинское учреждение.
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