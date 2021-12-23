В Саратове уволили высадившего беременную из маршрутки водителя

В Саратове уволили водителя маршрутки, который высадил беременную женщину. Об этом 23 декабря, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко.

Напомним, инцидент произошел днем ранее. В общественном транспорте Саратова стали массово отказывать терминалы для оплаты проезда картой. Водитель маршрутки № 3 в 17-градусный мороз высадил беременную из салона, потому что у нее не было наличных денег.

На это ЧП обратил внимание губернатор Валерий Радаев. Он поручил разобраться в ситуации и не допускать подобных случаев.

Пожаловаться на некорректную работу в общественном транспорте можно по телефонам 240-240 или 28-69-48.

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