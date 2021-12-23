Фото от областной службы спасения

В Калининске спасли вмерзших в лед лебедей. Сегодня, 23 декабря, об этом рассказали в пресс-службе Саратовской областной службы спасения.

Горожане сообщили специалистам о том, что в Калининске лебеди вмерзают в лед на реке Баланда.

Сотрудники службы спасения прибыли на место и вытащили двух лебедей из ледяного плена. Затем их передали сотрудникам администрации для транспортировки в питомник. Птицы не пострадали.

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