Фото от областной службы спасения
В Калининске спасли вмерзших в лед лебедей. Сегодня, 23 декабря, об этом рассказали в пресс-службе Саратовской областной службы спасения.
Горожане сообщили специалистам о том, что в Калининске лебеди вмерзают в лед на реке Баланда.
Сотрудники службы спасения прибыли на место и вытащили двух лебедей из ледяного плена. Затем их передали сотрудникам администрации для транспортировки в питомник. Птицы не пострадали.
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