Ремонт труб в Саратове

По всему Ленинскому районе отключают холодную воду. Сегодня, 23 декабря, об этом сообщает ООО «КВС».

Продолжаются работы по адресу Олимпийская, 5. Их планировали завершить вчера вечером, но вынуждены были продлить на сегодня. Пока без воды остаются саратовцы по адресам: Гвардейская (дома 20-30а, четная сторона), Олимпийская, улица Зои Космодемьянской (дома 18-30), Чайковского (дома 1, 3, 4, 5, 6), Панфилова (дома 3, 5, 7, 11, 13, 17), а также 1-й - 3-й проезды Панфилова..

Другая авария произошла по адресу Охотная,40. До полуночи без воды остался частный сектор по улице Охотная.

Аварию по адресу 3-й Студеный проезд, 4 будут устранять до полуночи. Пока нет воды у абонентов: 1,2,3 Студеные проезды; Студеная, 11,13,15,17,19.

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