В Саратовской области на 9,6 миллиарда сократили дефицит бюджета. Об этом сообщили сегодня, 23 декабря, на 78-м заседании Саратовской областной думы.

Дефицит бюджета сократился на 9,6 миллиарда рублей. В 2022 году дефицит бюджета составит 8,2 миллиарда, а в 2023 — 5,4 миллиарда.

В 2021 году доходы бюджета Саратовской области выросли на 12,6 миллиарда. В основном этого удалось достичь засчет дополнительных налоговых поступлений. Расходы в бюджете увеличились на три миллиарда рублей.

На жилье для детей-сирот потратят 1,4 миллиарда рублей.

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