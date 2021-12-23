Олег Костин: саратовцы зря не прививались от гриппа

Олег Костин жалеет об отказавшихся прививаться от гриппа саратовцах. Сегодня, 23 декабря, на очередном брифинге по коронавирусу глава регионального минздрава рассказали о росте заболеваемости ОРВИ и том, что многие горожане зря медлили с прививками от гриппа.

- Мы убеждали прийти и сделать прививку от гриппа, но саратовцы медлили, боялись смешать вакцины, - рассказал глава ведомства.

Вместе с тем, глава Минздрава отметил, что регион готов к сезонному росту заболеваемости. Программа вакцинации позволяет освобождать новые места в коронавирусных госпиталях.

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