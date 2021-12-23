Саратовцы могли бы встретить Новый год за праздничным столом...

Глава саратовского минздрава не согласился с Роспотребнадзором по поводу застолий и корпоративов.

Как Олег Костин заявил сегодня, 23 декабря, на очередном брифинге по коронавирусу, не случилось бы ничего страшного, если бы Роспотребнадзор разрешил работу заведений общепита до полуночи. На распространение коронавируса это принципиально не повлияло бы.

Напомним, на данным момент работа баров, ресторанов и клубов Саратовской области запрещена с 23:00 до 6:00.

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