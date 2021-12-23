Олег Костин рассказал о нехватке мощностей для проведения ПЦР-тестирований. Сегодня, 23 декабря, Глава саратовского минздрава рассказал, почему раньше меньше вычисляли зараженных.
По словам Олега Костина, в октябре количество выявляемых заболевших было ниже, чемв ноябре-декабре, потому что ранее в регионе не хватало лабораторных мощностей. Не удалвалось своевременно обработать все ПЦР-тестирования саратовцев и минздрав ничего не мог с этим сделать.
Сейчас же ситуация улучшилась: в регионе обрабатывают до 10 тысяч тестирований в сутки, хотя раньше могли только пять.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.