Омбудсмен Загородняя: помолитесь за малышку из Аткарска

Татьяна Загородняя выехала в Аткарский район

Омбудсмен Татьяна Загородняя рассказала о том, что замерзшая девочка из Аткарска пережила клиническую смерть.

Напомним, трагедия произошла вчера во второй половине дня в Аткарском районе Саратовской области. На улице в сугробе нашли двух замерзших детей. Восьмилетний мальчик погиб, а за жизнь пятилетней девочки сейчас борются врачи. Позже выяснилось, что мать сначала душила детей, а потом выбросила их без верхней одежды на улицу.

- Найденная в овраге под Аткарском девочка пережила клиническую смерть вчера. Сейчас едем в Аткарск. Пятилетняя малышка жива, но ее состояние крайне тяжёлое. Реанимация скорой помощи из детской областной больницы её вытащила с того света. Ребёнок борется за жизнь! Врачи делают невозможное... Помолитесь за малышку. Ее зовут Аня, - пишет Загородняя в своем Инстаграме.

Общественница напомнила, что следственный работает ведет работу с матерью пострадавших детей.

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