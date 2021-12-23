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Здоровье23 декабря 2021 8:50

В Саратовской области 2 338 беременных и рожениц заразились коронавирусом

Семь случаев прибавились за сутки
Наталия Калинина
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Семь беременных заразились коронавирусом за сутки

Семь беременных заразились коронавирусом за сутки

В Саратовской области 2 338 «пациенток акушерско-гинекологического профиля» заразились коронавирусом за весь период пандемии. За последние сутки зафиксированы семь таких случаев. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил глава регионального минздрава Олег Костин.

Среди зараженных оказались 1 969 у беременных и 369 рожениц. Сейчас в стационарах региона остаются 26 пациенток.

Одна женщина была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, а три в тяжелом.

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