Движение троллейбусов № 3 и №16 прервано из-за аварии на Рахова

В Саратове днем 23 декабря из-за аварии на улице Рахова остановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 3 и 16.
По сообщениям очевидцев, возле перекрестка с Новоузенской столкнулись Hyundai и Toyotа.
В столкновении, по предварительной информации, никто не пострадалпоКроме затора, который образовалсяы в этом месте, прервано движение электротранспорта.
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