Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 декабря 2021 7:51

Движение троллейбусов № 3 и №16 прервано из-за аварии на Рахова

Очевидцы прислали "КП-Саратов" видео с места ДТП
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Саратове днем 23 декабря из-за аварии на улице Рахова остановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 3 и 16.

По сообщениям очевидцев, возле перекрестка с Новоузенской столкнулись Hyundai и Toyotа.

В столкновении, по предварительной информации, никто не пострадалпоКроме затора, который образовалсяы в этом месте, прервано движение электротранспорта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.