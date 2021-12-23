Движение троллейбусов № 3 и №16 прервано из-за аварии на Рахова

В Саратове днем 23 декабря из-за аварии на улице Рахова остановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 3 и 16.

По сообщениям очевидцев, возле перекрестка с Новоузенской столкнулись Hyundai и Toyotа.

В столкновении, по предварительной информации, никто не пострадалпоКроме затора, который образовалсяы в этом месте, прервано движение электротранспорта.

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