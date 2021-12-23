Сергей Грачев: Пожар на ГЭС не повлиял на электроснабжение Балаково

Пожар на ГЭС в Балаково

В Балаково в 09.56 произошел пожар на ГЭС. Шесть пожарных рассчетов по вызову № 2 выехали на место - улицу Заовражная, 10.

Сообщение подтвердилось - произошло загорание второго блочного трансформатора на ГЭС.

На месте пожара выяснилось трансформатор горел на площади 20 кв.м., происходит его охлаждение.В 10.49 пожар был локализован, в 10.51 - ликвидирован.

В ркегионоальном ГУ МЧС сообщили, что пострадавших нет.

Глава администрации Балаковоского района Сергей Грачев подтвердил корреспонденту "КП-Саратов", что пожар был ликвидирован, и он никак не повлиял на электроснабжение города Балаково - отключений электроэнергии не произошло.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.