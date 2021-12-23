Саратовский район преобразован в административный район Саратова

Саратов значительно вырос в размерах

Сегодня, 23 декабря, на заседании Саратовской областной думы произошло окончательное присоединение Саратовского района к Саратову.

В будущем нужно присвоить название новому району Саратова, который образован из территорий Саратовского района и обозначить его границы.

Название должны по предложению жителей определить городская дума. Проблема в том, что депутаты, которые представляют население Саратовского района, в городскую думу не вошли – они так и остались депутатами районного совета.

Министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин пояснил, что мнение жителей будет выражать гордума, которая представляет весь Саратов, а не только жителей территорий бывшего Саратовского района. Отсутствие депутатов от территории в составе гордумы Зюзин назвал «законодательным пробелом», который будет устранен в будущем.

Принятый областными депутатами закон установил порядок информирования населения о выборе названия нового района города и средства на это переименование.

После этого депутаты облдумы проголосовали за введение в реестр административно-территориального деления Саратовской области понятий «административного района» и «административного округа».

Сразу за этим следующим вопросом депутаты большинством голосов проголосовали за преобразовании Саратовского района Саратовской области в административный район. Заодно установили и границы нового района – внешние – по бывшим границам Саратовского района, внутренние - по бывшим границам с городом Саратов.

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