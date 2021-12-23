Депутаты облдумы приостановили компенсации для собственников объектов культурного наследия

Владимир Мухин

В законодательстве Саратовской области приостановлена норма, которая предусматривала право юридических лиц на компенсацию их расходов по работам на объектах культурного наследия, которые находятся у них в собственности.

Начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области Владимир Мухин сообщил, что на федеральном уровне механизма таких компенсаций нет. Всего в 10 регионах страны есть подобные нормы, частично они приостановлены или признаны утратившими силу.

- Данная норма ни разу не применялась. Нет понимания, в отношении каких работ применять норму компенсации. Неясно, какие суммы закладывать – на реставрации или для приспособления. Поэтому предлагаем ее исключить на 2022 год, - пояснил Мухин, предположив, что за это время механизм компенсаций может быть разработан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.