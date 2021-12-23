Владимир Родионов заявил, что «Автодор» готов сделать шаг вперед

Владимир Родионов

Президент БК «Автодор» Владимир Родионов заявил, что у сегодняшнего лидера Лиги ВТБ – Саратовского клуба – впереди еще сложная вторая половина сезона и не стоит успокаиваться и почивать на лаврах первой половины сезона.

- Впереди нас ждут еще как минимум 13 игр в регулярном чемпионате, непростые матчи в Кубке ФИБА-Европа. Надеюсь, что результаты в Единой лиге ВТБ позволят нам попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Это более статусный еврокубок, другой уровень, другое отношение. Думаю, что мы готовы сделать шаг вперед и подняться на следующую ступень, - заявил Родионов в комментарии клубному сайту.

Сегодняшний сезон 8-й для «Автодора» в Единой лиге ВТБ, было много побед, но такого результата, как сейчас, не было никогда. – признал Родионов.

На сегодня «Автодор» одержал восемь побед в девяти матчах Лиги ВТБ и занял промежуточное первое место к Новому году, кроме на счету команды этого шесть побед из семи в Кубке ФИБА-Европа.

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