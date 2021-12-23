В Саратовской области коронавирусом заразились 335 человек за сутки

По данным оперативного штаба в Саратовской области на утро 23 декабря зарегистрировано 335 новых случаев коронавируса.

Больше всего заболевших за сутки в Саратове — 145, в Энгельсском районе — 45, в Балаковском — 36, в Балашовском —20, в Вольском — 13, в Петровском — 12.

Среди новых пациентов 35детей в возрасте до 14 лет, а также 87 человек в возрасте старше 60 лет.

С признаками ОРВИ среди новых пациентов 264 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1 478 человека, на амбулаторном — 7 589.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 составило в Саратовской области 130 594 человека, из них выздоровели 116 762 человек, за сутки — 532.

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