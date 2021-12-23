На поджигателя в Аткарске завели уголовное дело

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего поджигателя местной парикмахерской. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Напомним, 22 декабря в 16.30 мужчина зашел в помещение двухэтажной пристройки, которую переделали под салон красоты и парикмахерскую, на улице Ленина, 115. Он плеснул бензином на стены на первом и втором этаже, облил мебель и бросил горящую спичку. Четыре женщины получили ожоги и травмы, когда спасаясь из огня прыгали из окна на улицу. Сейчас все пострадавшие в больницах.

Поджигатель сам пришёл в отдел полиции. Им 38-летний Руслан Оноприенко, экс-супруг владелицы парикмахерской.

- Следователем СК подозреваемый задержан. Будет решаться вопрос о взятии его под стражу, - сообщили в региональном СУ СКР.

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