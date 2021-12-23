Без воды в Саратове остались восемь улиц

Водопровод на Олимпийской,5 в Саратове дал течь и для ремонта отключили дома на нескольких улицах.

Без воды остались жители домов на Гвардейской (дома №№20-30а, четные номера домов), Олимпийской, З.Космодемьянской (дома №№18-30), Чайковского (дома №№1, 3, 4, 5, 6), Панфилова (дома №№3, 5, 7, 11, 13, 17), на 1-м, 2-м и 3-м-й проездах Панфилова.

Отключение продлится до 20.00

Кроме этого без воды продолжают оставаться частного сектора ограниченного улицами: Б.Садовая - Шелковичная - Вокзальная - Новоузенская, Емлютина (от Шелковичной до Рабочей). Здесь обещали закончить работы раньше, но они продолжаться до 15.00.

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