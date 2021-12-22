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Валерию Рашкину не дали купить лося. Парламентарий рассказал, что искал замену убитому животному, но не смог исполнить задуманное.
По словам Валерия Рашкина он и его помощники обзвонили около 10 структур, чтобы приобрести лося взамен убитого и поселить его в Саратовской области. Этого, однако не удалось сделать.
Напомним, что в конце ноября представителя КПРФ лишили депутатской неприкосновенности, а в декабре обязали сидеть дома по ночам.
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