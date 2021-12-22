Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 17:55

Валерию Рашкину не дали купить лося

Парламентарий искал замену убитому животному
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кадры Rtvi

Кадры Rtvi

Валерию Рашкину не дали купить лося. Парламентарий рассказал, что искал замену убитому животному, но не смог исполнить задуманное.

По словам Валерия Рашкина он и его помощники обзвонили около 10 структур, чтобы приобрести лося взамен убитого и поселить его в Саратовской области. Этого, однако не удалось сделать.

Напомним, что в конце ноября представителя КПРФ лишили депутатской неприкосновенности, а в декабре обязали сидеть дома по ночам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.