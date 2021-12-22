Конкурс от КП-Саратов: мы разыгрываем 2 билета на концерт «Новогодний карнавал»

Билет на представление почти у вас в руках

Совместно с Саратовской консерваторией мы разыгрываем 2 билета на концерт «Новогодний карнавал»!

28 декабря в фойе Большого зала Саратовской консерватории состоится музыкальный вечер, на котором прозвучат сочинения для флейты, струнных, духовых инструментов и фортепиано.

Исполнители: Ольга Скрипинская (флейта), Татьяна Нечаева (фортепиано), Елена Корастилева (фортепиано), Хи Юн Рю (скрипка), Эдуард Гавриленков (альт), Людмила Голубцова (виолончель), Елена Ларионычева (виолончель), Александр Даниленко (труба), Валентин Статник (валторна), Юрий Долгов (тромбон), а также ансамбль духовых инструментов Брандт брасс. В программе: произведения И.С. Баха, Г. Генделя, П. Чайковского, А. Жоливе и обработки популярных новогодних песен.

Чтобы получить пригласительные, нужно всего лишь:

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