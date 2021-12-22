Следователи проверят сообщения о замерзающих жителях Ленинского района.

Горожане обратились в СМИ и рассказали, что несколько квартир в доме № 5 по Молодежному проезду уже третий год живут без отопления. Жалобы в УК не помогают. Аналогичная ситуация сложилась у жителей дома 15а на улице Мира: там перебои с отоплением и горячей водой.

В региональном Следственном комитете сообщили, что организовали доследственную проверку по этой ситуации.

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