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Происшествия22 декабря 2021 13:49

В Саратове беременную женщину высадили из маршрутки на мороз за отказ платить наличкой

Валерий Радаев поручил разобраться
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Из этой маршрутки, как утверждает женщина, ее выгнал водитель, потому что не стал принимать оплату картой

Из этой маршрутки, как утверждает женщина, ее выгнал водитель, потому что не стал принимать оплату картой

В Саратове беременную женщину высадили из маршрутки за отказ платить наличкой. На улице, между тем, стоят сильные морозы.

Сегодня, 22 декабря Валерий Радаев обратил внимание на этот инцидент и поручил разобраться с ненадлежащей работой общественного транспорта Саратова.

Губернатор отметил, что от граждан поступают многочисленные жалобы на неработающие в общественном транспорте терминалы для оплаты за проезд.

Не желающие принимать оплату картой водители высаживали детей. А из маршрутки №3 на мороз выгнали беременную женщину, потому что у нее не оказалось наличных. Об этом она рассказала в соцсетях

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации, исправить ее и обеспечить реакцию правоохранительных органов.

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