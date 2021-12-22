В Саратове беременную женщину высадили из маршрутки на мороз за отказ платить наличкой

Из этой маршрутки, как утверждает женщина, ее выгнал водитель, потому что не стал принимать оплату картой

В Саратове беременную женщину высадили из маршрутки за отказ платить наличкой. На улице, между тем, стоят сильные морозы.

Сегодня, 22 декабря Валерий Радаев обратил внимание на этот инцидент и поручил разобраться с ненадлежащей работой общественного транспорта Саратова.

Губернатор отметил, что от граждан поступают многочисленные жалобы на неработающие в общественном транспорте терминалы для оплаты за проезд.

Не желающие принимать оплату картой водители высаживали детей. А из маршрутки №3 на мороз выгнали беременную женщину, потому что у нее не оказалось наличных. Об этом она рассказала в соцсетях

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации, исправить ее и обеспечить реакцию правоохранительных органов.

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