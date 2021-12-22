Радаев устроил разнос в Красноармейском районе за срыв сроков ремонта детской поликлиники

Валерий Радаев в Красноармейске раскритиковал организаторов ремонта поликлиники

В Красноармейском районе Саратовской области вслед за инфекционным корпусом больницы сорваны сроки по ремонту детской поликлиники при центральной районной больнице.

Губернатор Радаев, который сегодня посещал район, этим был крайне недоволен и раскритиковал организацию работ – деньги на ремонт поступили в начале года, а начался он совсем недавно.

- Это уже второй объект в здравоохранении Красноармейска, работы на котором задерживаются. Сначала по инфекционному корпусу больницы не смогли быстро найти проектное решение. Теперь поликлиника – и снова затянули с проектом. А в результате закрыли поликлинику на ремонт, создали неудобства для жителей, а сроки ремонта сдвинули. Это пример того, как не должны быть организованы работы, - возмутился губернатор.

Он потребовал сделать выводы, а ремонт поликлиники закончить до конца текущего года.

Министр здравоохранения Костин пояснил, что перенос сроков ремонта произошел из-за того, что первоначально планировалось провести текущий ремонт, но оказалось, что им ограничится нельзя. требуется капитальный. Поэтому пришлось вносить изменения в проектную документацию и сроки сдвинулись.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.