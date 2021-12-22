В Саратове на Театральной площади пройдет предновогодняя ярмарка

В предстоящую субботу, 25 декабря, в центре Саратова, на Театральной площади будет работать предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка.

В мэрии уже пригласили всех желающих приобрести мясную, рыбную, молочную, плодоовощную продукцию, мед, крупы, макаронные, хлебобулочные и колбасные изделия по ценам производителей.

Работать последняя ярмарка в 2021 году будет с 08.00 до 15.00.

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